درة تنعى رجاء الجداوي: لن ننسى رقيك وطيبتك

نعت الفنانة التونسية درة زروق، الفنانة القديرة رجاء الجداوي، والتي وافتها المنية صباح اليوم الأحد، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد لما يقرب من 40 يوما.وكتبت درة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الله يرحمك ويجعل مثواكي الجنة، هتوحشيني ولن أنسى طيبتك ورقيك وخفة دمك وأناقتك وحبي لكي على مدار السنوات اللي عرفتك فيها في العمل وبرة العمل، إنتي معانا على طول ودايمًا في قلوبنا".وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 86 عامًا، وذلك بعد صراع دام شهرًا ونصف الشهر مع المرض، داخل مستشفى «عزل أبوخليفة» المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وكانت رجاء الجداوي أجرت تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت في 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، وبعدها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها.