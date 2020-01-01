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الكرازة

البابا تواضروس يقدم الحلقة الـ28 لشرح سفر أعمال الرسل.. اليوم

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:29 ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
ماريان رسمى_تريزة شنودة
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يطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد 5 يوليو، الحلقة الأحدث للحلقات اليومية التي يقدمها للبابا تواضروس ثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تحت عنوان «معًا بنفس واحدة»، لشرح الأصحاح الثامن والعشرون، في سفر أعمال الرسل.

وتبث طوال فترة صوم الرسل حلقات يومية جديدة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بعنوان «معًا بنفس واحدة» على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الساعة الثامنة صباحًا، كما تعرض الحلقات على القنوات القبطية الثلاث، حيث تعرض الساعة 9:45 صباحًا على قناة «Me sat»، بينما تعرضها قناة «CTV» في الواحدة والنصف ظهرًا (باستثناء يوم السبت، فتعرض الساعة 2 ظهرًا)، أما قناة «أغابي» فتعرضها 9 مساءً.

وتتضمن كل حلقة قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل إلى التأمل في إحدى آياته، ويقدم قداسة البابا من خلال «معًا بنفس واحدة» دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية لهذا السفر الجليل.

وكان الأقباط الأرثوذكس بدأوا صوم الرسل، يوم الإثنين 8 يونيو الماضي على مدار 33 يومًا متتاليًا، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكولات الحيوانية والاكتفاء بالطعام النباتي فقط.

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