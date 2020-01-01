العسال: اللقاحات المعلن عنها لعلاج كورونا لم يطرح منها شيئ

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن اللقاحات التي أعلن عنها في أكثر من دولة لعلاج فيروس كورونا، لم يطرح منها أي نوع للتجربة الفعلية.وأضافت خلال مداخلة سكايب مع برنامج "المواجهة"، والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز: أن اللقاح الروسي المعلن عنه هو نفسه أفيجان الياباني، مشيرة إلى أنه إلى الآن لايوجد علاج جازم لكورونا.وعلقت على إعلان الصين عن استخدام عقاقير علاج السكر من الدرجة الثانية في علاج كورونا بأن معظم الدول أعلنت عن عقاقير كلها تجارب سريرية ولجأت بعضها لاستخدام خصائص بعض الأدوية لعلاج كورونا بدلًا من صناعة دواء جديد.