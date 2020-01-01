إزالة التعديات والإشغالات بدمياط الجديدة (صور)

أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم تنظيم حملة مكبرة، اليوم الأربعاء، لإزالة الإشغالات والمخالفات بمدينة دمياط الجديدة، للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة، بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير.وأوضح في تصريحات للدستور، أن الحملة أسفرت عن إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة أمام المحال بالحيين الأول والرابع المدينة، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات المقامة من أصحاب المحال التجارية على المسطحات الخضراء، وكذلك تم إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة من أفران الذرة وفاترينات بيع السجائر وعربات الأطعمة والمشروبات الساخنة، وضبط عدد من مكبرات الصوت من الباعة الجائلين.وأضاف أن ذلك يأتي في إطار حرص الجهاز القضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة والتى تسئ إلى المظهر الجمالي، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد Covid_19.وأكد رئيس الجهاز إستمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.