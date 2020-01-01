«أسر الشهداء»: فتح باب التقدم لدورات الأعمال اليدوية ومحو الأمية

قرر اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس، فتح باب التقدم لدورات محو الامية والأعمال اليدوية (خياطة، تطريز، مشغولات جلدية) في الفترة من 5 حتى 21 يوليو 2020.يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتقديم أوجه الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمصابين، في ضوء خطة تطوير وتحديث خدمات المجلس لتشمل كافة مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والترفيهية.ويمكن لأسر الشهداء والمصابين الراغبين في الالتحاق بالدورات تسجيل بياناتهم عن طريق الأرقام: 01111905723 - 01111906324