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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دعوات عراقية لفرض حظر شامل لوقف انتشار كورونا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:03 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
وكالات
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قال الخبير السابق في الصليب الأحمر الدولي فلاح الساعدي، اليوم الأربعاء، إن استمرار الحظر الجزئي سيقتل العراقيين، ودعا الحكومة إلى فرض حظر شامل لوقف انتشار العدوى المتزايدة بكورونا.

وأكد، أن "الحظر الجزئي هو في الحقيقة أسلوب مناعة القطيع، ومعناه ان المجتمع في حالة الوباء يمارس حياته بشكل طبيعي بحيث يصاب معظمه بالفيروس، وبالتالي تتعرف أجهزتهم المناعية على الفيروس ومن ثم تحاربه عن طريق إنتاج أجسام مناعية مضادة إذا ما حاول مجددا، ثم يتوقف الجهاز المناعي عن إنتاج الأجسام المضادة".

وأضاف أن "الجهاز المناعي نتيجة الإصابة بكورونا لا يتوقف عن إنتاج الأجسام المضادة ويبقى مستمرا بإنتاجها، إذ من المحتمل أن الفيروس أحدث خللًا بالجهاز المناعي للمصاب بحيث جعله "جهازا مجنونا" غير مسيطر عليه ويولّد باستمرار وبدون توقف أجساما مناعية مضادة (cytokines) وهذه الأجسام المناعية المضادة حالما تنتهي من معركتها مع الفيروس فإنها تعود لتهاجم الرئتين وتقتل المصاب، وهذا ما يسمى علميا "العاصفة المناعية القاتلة".

وأشار الساعدي إلى أن "الدليل على ذلك هو أن معظم الوفيات المسجلة في العراق حسب شهادات الأطباء هي للفئة الشبابية أو الرياضيين ذوي المناعة الجيدة، لذلك تم مؤخرًا اعتماد أدوية مثبطة للمناعة لعلاج الحالات الحرجة لكورونا في البروتوكول العلاجي لمنظمة الصحة العالمية".

وأوصى الخبير بضرورة إلغاء الحظر الحزئي وفرض حظر شامل وبإجراءات حازمة وصارمة من قبل الدولة، ويكون الحظر لمدة لا تقل عن 21 يوما، على أن توفر الدولة سلة غذائية لهذه المدة وللفئات المحتاجة، وكذلك نشر سيارات الإسعاف في الأحياء السكنية الشعبية مع مفرزة أمنية لمنع أي تجمع يزيد علي ثلاثة أشخاص، وفتح مكاتب إغاثة في كل حي سكني لتقديم الدعم اللوجستي، وإلغاء جميع الاستثناءات، ما عدا الكوادر الصحية والخدمية.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 104 حالات وفاة و1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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