وزير الخارجية الإيطالي يلتقي نظيره الفرنسي لبحث الأزمة الليبية

توجه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، للقاء نظيره الفرنسي جان إيف لودريان لمناقشة تداعيات الأزمة الليبية، وبحث عودة إنتاج وتصدير النفط الليبي، وذلك في ثاني اجتماع بينهما خلال أسابيع قليلة، وفقًا لما أعلنته وكالة «أنسا» الإيطالية.وكان دي مايو قد التقى فايز السراج، في العاصمة الليبية طرابلس، الأسبوع الماضي، حيث بحث الجانبان أهمية العودة إلى المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.حيث تناول اللقاء بحث أهمية إعادة إنتاج النفط الذي يمثل ثروة الليبيين ومصدر دخلهم، وملفات الهجرة والتعاون لمكافحة وباء «كوفيد- 19».