6556 إصابة و216 وفاة جديدة بكورونا فى روسيا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 216 وفاة و6556 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، لتصبح الحصيلة الإجمالية 654405 إصابات، منها 9536 حالة وفاة.وكانت السلطات الصحية الروسية، أعلنت الأحد الماضي، عن تسجيل 23 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا مقابل 24 حالة.وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 23 حالة جديدة، مشيرًا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص ثبتت إيجابيتها فيما يخص العدوى.وذكر المركز إن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 3761 شخصًا، بعد أن كانت 3738 في الإحصائية السابقة.