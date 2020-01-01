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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

زحام في أسواق السعودية قبل تنفيذ ضريبة القيمة المضافة (فيديو)

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:15 ص
زحام في أسواق السعودية
زحام في أسواق السعودية
هدير شعراوي
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عرضت فضائية "euronews"، مقطع فيديو، يرصد تدفق السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية إلى الأسواق بكثافة لاقتناء مشترياتهم من الذهب والسيارات وغيرها من السلع قبل دخول قرار رفع الضريبة على القيمة المضافة حيّز التنفيذ ابتداء من اليوم الأربعاء.

وسترتفع ضريبة القيمة المضافة من 5 في المائة إلى 15 في المائة ابتداء من اليوم الأول يوليو بعد أن قررت السلطات السعودية وقف بدل غلاء المعيشة ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة.

ويدخل هذا القرار في إطار إجراءات المملكة لتعزيز الوضع المالي للبلاد والذي تأثر بانخفاض أسعار النفط إضافة إلى ارتدادات فيروس كورونا المستجد.

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