مصرع محامٍ وإصابة 4 في مشاجرة بالبساتين بسبب «كلب»
الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:28 م
هدير مصطفىطباعة
لقي محامٍ مصرعه وأصيب 4 أشخاص آخرون فى مشاجرة بين طرفين بمنطقة البساتين.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده نشوب مشاجرة ووجود متوفى ومصابين بمنطقة البساتين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين منذ عدة أيام بسبب عقر كلب لأحد الأشخاص، وتجددت اليوم ونتج عنها وفاة "أ ف"، محام، وإصابة 4 آخرين.
وأضافت التحريات أن 4 أشخاص تعدوا على المجنى عليهم بالأسلحة البيضاء ولاذوا بالفرار، وجار ضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده نشوب مشاجرة ووجود متوفى ومصابين بمنطقة البساتين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين منذ عدة أيام بسبب عقر كلب لأحد الأشخاص، وتجددت اليوم ونتج عنها وفاة "أ ف"، محام، وإصابة 4 آخرين.
وأضافت التحريات أن 4 أشخاص تعدوا على المجنى عليهم بالأسلحة البيضاء ولاذوا بالفرار، وجار ضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.