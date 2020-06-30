مصرع محامٍ وإصابة 4 في مشاجرة بالبساتين بسبب «كلب»

لقي محامٍ مصرعه وأصيب 4 أشخاص آخرون فى مشاجرة بين طرفين بمنطقة البساتين.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده نشوب مشاجرة ووجود متوفى ومصابين بمنطقة البساتين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين منذ عدة أيام بسبب عقر كلب لأحد الأشخاص، وتجددت اليوم ونتج عنها وفاة "أ ف"، محام، وإصابة 4 آخرين.وأضافت التحريات أن 4 أشخاص تعدوا على المجنى عليهم بالأسلحة البيضاء ولاذوا بالفرار، وجار ضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.