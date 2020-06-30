في رسالة لمجلس الأمن.. السعودية تحذر من مخاطر التمدد الإيراني بالمنطقة

حذرت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي من خطر التمدد الإيراني في المنطقة.ووجهت السعودية اليوم رسالة لمجلس الأمن بشأن جلسة اليوم الخاصة بإيران، طالبت فيها بأن تتصرف طهران كدولة طبيعية تحترم القانون الدولي، وفق قناة "العربية".وشددت السعودية في رسالتها على أن إيران لا تهدد استقرار المنطقة، مضيفة أن طهران أرسلت أسلحة للميليشيات في سوريا والعراق ولبنان، كما عمدت إلى تزويد جماعة الحوثي في اليمن بالسلاح.وفي سياق آخر، كشفت السعودية في رسالتها لمجلس الأمن عن أن جماعة الحوثي هاجمت أهدافا مدنية بصواريخ إيرانية الصنع، مشيرة إلى أن الحوثيين شنوا 1659 هجوما على أهداف مدنية بالمملكة.