الديهي: الأتراك يستلهمون من المصريين الثورة ضد الطغاة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الأتراك يستلهمون من المصريين الفعل الثوري ضد الطغاة الذين يحكمون باسم الدين، بالتظاهر فى ذكرى ثورة 30 يونيو، وفي 3 يوليو الذي يتزامن مع عزل محمد مرسي من حكم مصر.ولفت الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك مسيرات من المحامين الأتراك بدأت منذ يوم 23 يونيو، ودعت لها جميع النقابات الفرعية بتركيا، ردًا على تدخلات حزب العدالة والتنمية الحاكم، وسعيه لتغيير قانون الانتخابات بالنقابات، وكان من المفترض أن تتجه نحو أنقرة، لكن داهمتهم الشرطة عند مدخل المدينة، ومنعتهم من الدخول ومواصلة احتجاجهم، فدعت النقابة لمسيرة اليوم 30 يونيو ضد تدخلات حزب أردوغان.وأضاف الديهي، أن نقابات المحامين بمختلف أنحاء تركيا، البالغ عددها 30 نقابة، أعلنت عن تنظيم مسيرات الدفاع، يوم الجمعة المقبل الموافق 3 يوليو بأنقرة.