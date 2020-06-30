جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس تجميد مخطط الضم

كشف موقع "واللا" الإسرائيلي أن جيش الاحتلال لا يستبعد تجميد مخطط فرض السيادة على الضفة الغربية والأغوار.وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه في حال اللجوء لهذا السيناريو فسيعد انتصارا للحركات الفلسطينية، لكن حتى في هذه الخطوة ربما تلجأ الحركات الفلسطينية لتنفيذ هجوم لتعزيز ذلك الانتصار.ويعقد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا، مع ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى تل أبيب، وآفي بركوفيتش المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، بحضور مسؤولين إسرائيليين، لمناقشة ملف فرض السيادة على الضفة الغربية والأغوار.ويسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى الحصول على دعم الولايات المتحدة الأمريكية الكامل لتنفيذ مخطط الضم.وألمح نتنياهو، في جلسة مغلقة مع حزب الليكود الإسرائيلي، أمس، إلى إمكانية تأجيل فرض السيادة، والمقرر له غدا الأربعاء، لاعتبارات أمنية وسياسية، كما أنها عملية معقدة.