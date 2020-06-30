وصول 145 عاملًا مصريًا قادمين من الكويت لمطار برج العرب

استقبل مطار برج العرب الدولي، اليوم الثلاثاء، 145 عاملًا مصريًا قادمين من دولة الكويت يرغبون في العودة إلى أرض الوطن، في ظل انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمختلف أنحاء العالم، حيث سيتم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف.وقد وصل العمال المصريين عبر إحدى شركات الطيران العربية، حيث سيتم إجراء الفحوصات والكشوفات الطبية اللازمة عبر إدارة الحجر الصحي بمطار برج العرب؛ للتاكد من عدم حملهم للفيروس، وتم السماح لهم بالخروج من الدائرة الجمركية عقب توقيع إقرار العزل المنزلي لمدة 14 يومًا متتاليًا تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.