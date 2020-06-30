حملة لمتابعة أعمال الصرف الصناعي بدمياط الجديدة

قال المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إن الوحدة المشتركة من إدارات البيئة والتشغيل والصيانة والتنمية وإيرادات المياه والأمن بالجهاز، هى المنوط بها الإشراف والمرور على المصانع بمدينة دمياط الجديدة لمراجعة أعمال التحكم في الصرف الصناعي وماتم حيال المصانع المخالفة، طبقًا للقرارات المنظمة (44) لسنة 2000م.وأوضح فى تصريح لـ"الدستور"، أن الوحدة قامت بالاشتراك مع شرطة التعمير بشن حملة مكبرة على المصانع بالمنطقة الصناعية بالمدينة، وتم أخذ العينات، وإرسالها للمعمل للتحليل وإظهار النتائج.وأشار رئيس الجهاز إلى إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال مالكي المصانع المخالفة، وضرورة تطبيق أعباء معالجة الصرف الصناعي طبقًا للتعريفة الموحدة والمطبقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1012) لسنة 2018 م.