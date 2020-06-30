ضبط 8 سيدات لتشكيل عصابة للتسول بالقاهرة

نجح رجال الإدارة العامة لرعاية الأحداث في ضبط 8 سيدات بالقاهرة لقيامهن باستغلال الأحداث فى إرتكاب أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قيام مجموعة من الأشخاص 8 سيدات "لخمسة منهم معلومات جنائية" باستغلال الأحداث فى إرتكاب أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهن حال استغلالهن لمجموعة من الأحداث أنجالهن فى أعمال التسول بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.وبصحبتهم 19 طفلا "حدث"، وبمواجهة المتهمات اعترفن بنشاطهن الإجرامى فى استغلال أنجالهن على النحو المشار إليه بغرض الإستفادة المادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.