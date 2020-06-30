95 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

كشفت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء، عن رصد 95 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 12385 حالة.وذكرت الوزارة - في بيان - أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 659895 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب.وأضاف بيان الصحة المغربية، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليثبت إجمالي الوفيات إلى 225 حالة، كما تم تسجيل 6 حالات شفاء جديدة، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 8839 حالة.