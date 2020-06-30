«فايق»: مصر بعد 30 يونيو تمضى على طريق الديموقراطية وحقوق الإنسان

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو تمضى قدما على طريق الديموقراطية وحقوق الإنسان.وقال فايق، فى تصريح له اليوم بمناسبة حلول ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، إن الدولة المصرية ومنذ قيام هذه الثورة تشهد حركة نهضة كبرى وحركة بناء وتقدم فى مختلف المجالات.وأكد أيضا أنه فى خضم هذا فإننا لا ننسي اننا نواجه تحديات كبرى وأننا على ثقة كبيرة فى الشعب المصرى قادر على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.وختم تصريحه بالقول إن هذه الثورة قضت على حكم الفاشية الدينية التى عمدت على تقسيم المجتمع وعدم المساواة بين أبناء الوطن.