اكتشاف حالتين جديدتين مصابتين بكورونا داخل فريق طنطا لكرة القدم

أعلن المركز الاعلامي لنادي طنطا، أن المسحة الثانية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لاكتشاف فيروس كورونا المستجد بين اللاعبين والجهاز أثبتت إصابة شخصين، ليُصبح العدد الإجمالي في النادي حاليًا 7 حالات، بعد كتشاف 5 حالات في المسحة الأولى.وجرت المسحة الثانية، أمس الأحد، وظهرت النتائج اليوم الإثنين باكتشاف حالتين جديدتين، ليصبح عدد الاصابات بالفيروس 7 إصابات داخل نادي طنطا، بينهم 4 لاعبين، و3 من أعضاء الجهاز بعد إجراء المسحتين الأولى والثانية.من جانبه، قال أيمن المزين، المدير الغني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، الفريق به 3 إصابات من القوام الأساسي، والأمر أصبح صعب، ويجب التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية في الفترة المقبلة، مضيفًا أن المسحة القادمة ربما تُطهر حالات جديدة.