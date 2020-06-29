«الخارجية»: سد النهضة سبّب صراعات نطالب مجلس الأمن باحتوائها

شكر وزير الخارجية سامح شكري، السكرتير العام للأمم المتحدة على تلبية الدعوة وعقد جلسة طارئة حول قضية سد النهضة.وقال «شكري» خلال كلمته أثناء الجلسة المنغقدة الآن: «الجميع يعاني من الناحية الاقتصادية، ونحن نواجه في ظل هذه الأزمة، لكن على الجميع إعلاء الإنسانية، ونذكركم رغم تنوع العقائد والشعوب نحن أسرة إنسانية واحدة، ويجب الربط بين أطراف المجتمع الدولي».وأضاف: «يجب أن نعترف بأن الأمم لا تعيش في جزر منعزلة، وأننا مرتبطون بمصير مشترك، فأشير إلى أن هناك افتئات على حق الشعب المصري، السد الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق يشكل خطرا على الأمة بتهديد مصدر المياه الوحيد لها».وأردف: «سد إثيوبيا أضخم مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية يهدد حياة ملايين المصريين والسودانيين، مما يثير الأزمات والصراعات والتوترات، من المهم أن ينظر مجلس الأمن إلى القضية باعتباره المحفل الدولي المسئول عن السلم والأمن ومنع قيام الصراعات واحتواء الأزمات، ونحن على ثقة أن مجلس الأمن سيفي بمسئولياته».وتابع: «مصر كدولة مسئولة ارتأت عرض الأمر على مجلس الأمن لضمان عدم التصعيد، نرى انعقاد مجلس الأمن خطوة إيجابية يعكس اضطلاع المجلس بالقيام بمسئوليته، نحن نعيش في أكثر المناطق جفافا، ومواردنا المياه قليلة يحصرنا في 7% من أراضينا، بينما حبا الله الإخواة في إثيوبيا مصادر مياه وفيرة، ومصر انخرطت خلال ما يقرب من عقد كامل في مفاوضات مضنية حول سد النهضة».