فيتنام تدعو لحل ملف سد النهضة ضمن اتفاق المبادئ

أكد مندوب فيتنام لدى مجلس الأمن الدولي، الإثنين، على أن روح الصداقة وتطبيق القانون الدولي يجب أن يكونا المحرك في مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.جاء ذلك في كلمة له بمجلس الأمن الدولي خلال فعاليات الجلسة الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، عبر الفيديو كونفرانس، بناء على طلب تقدمت به مصر إلى المجلس.ونوه مندوب فيتنام لدى مجلس الأمن بأن الاتحاد الإفريقي يلعب دورًا مهمًا في حل أزمة سد النهضة، داعيا في الوقت ذاته الدول الثلاث لأن تستمر فى التفاوض ضمن إطار اتفاق المبادئ الموقع بينهم عام 2015.وكانت مصر قد أعلنت في 19 يونيو تقدمها بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.