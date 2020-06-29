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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ماس كهربائي وراء حريق شقة الموسكي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:30 م
حريق شقة
حريق شقة
نجلاء رفاعي
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تواصل نيابة الموسكي الجزئية، اليوم، تحقيقاتها في حريق شب شقة سكنية بسبب ماس كهربائي بجهاز التكيف تسبب في التهام محتوياتها.

وكانت النيابة قررت ندب المعمل الجنائي، وإعداد تقرير حول الواقعة، وكشف أسباب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات.

كان تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية في الموسكي.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الموسكي.

وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع إصابات.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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