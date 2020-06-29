ماس كهربائي وراء حريق شقة الموسكي
الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:30 م
نجلاء رفاعيطباعة
تواصل نيابة الموسكي الجزئية، اليوم، تحقيقاتها في حريق شب شقة سكنية بسبب ماس كهربائي بجهاز التكيف تسبب في التهام محتوياتها.
وكانت النيابة قررت ندب المعمل الجنائي، وإعداد تقرير حول الواقعة، وكشف أسباب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات.
كان تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية في الموسكي.
وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الموسكي.
وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع إصابات.
وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
وكانت النيابة قررت ندب المعمل الجنائي، وإعداد تقرير حول الواقعة، وكشف أسباب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات.
كان تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية في الموسكي.
وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الموسكي.
وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع إصابات.
وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.