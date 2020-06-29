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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مطران بورسعيد يفتتح أول القداسات الإلهية بكنيسة الأنبا بيشوي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:14 م
القداسات الإلهية
القداسات الإلهية
بورسعيد:شيماء رشاد
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أدى 25 مواطنا مسيحيا أول صلوات القداسات الإلهية اليوم بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، وذلك في اليوم الأول لافتتاح الكنيسة أمام المواطنين وإقامة الصلوات في ضوء الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19".

و ترأس القداس الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، وشارك في القداس كبار الآباء الكهنة وهم القمص بولا سعد، وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، والقس رويس، والقس بيمن صابر، والقس أرميا فهمي.

وبدأ استقبال المواطنين المشاركين في أداء القداس من شعب كنيسة الأنبا بيشوي، قبل موعد إقامة القداس بنصف ساعة، وتم قياس درجة الحرارة لكل الحضور أمام مدخل بهو الكنيسة للوقوف للحالة الصحية لها، والتزم جميع الحضور بمجرد دخولهم من بوابة الكنيسة بارتداء الكمامات، كما قامت لجنة التنظيم والمسؤولة عن دخول المواطنين، وفق كشف محدد بالأسماء والأرقام بتعقيم أيادي كل المواطنين أثناء دخولهم الكنيسة والتأكد من الرقم الخاص بكل مواطن منهم حتى يجلس في " الدكة "، أي مكان الجلوس الخاص به بمفرده بحيث لا توجد دكة يوجد عليها أكثر من شخص.

وعقب ذلك بدأت الطقوس الدينية الخاصة بالقداس، وذلك مع استمرار الإجراءات الاحترازية خارج المكان المخصص للصلاة أيضا، واستمر ذلك حتى نهاية القداس وخروج المواطنين من الكنيسة على الفور مع التشديد على عدم التجمع معا.

جدير بالذكر أن كنائس محافظة بورسعيد لا سيما كنيسة الأنبا بيشوى ببورسعيد قد رفعت درجة الاستعدادات القصوى منذ صباح أمس، لاستقبال أول صلوات القداسات الإلهية بعد إغلاق الكنائس لفترة طويلة في ضوء الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وقد استقبلت كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد حملة لتعقيم الكنيسة بشكل شامل مساءا قبل استقبال المواطنين بساعات.

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