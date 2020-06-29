48 وفاة و3943 إصابة جديدة بكورونا فى السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجماليالوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 1599 حالة.وأشارت الوزارة، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إلى تسجيل 3943 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 186436 حالة.ولفتت إلى تسجيل 2363 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 127118.