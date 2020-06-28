كامل الوزير: يحدث في أي بلد إنشاء 325 كوبري ونفق في وقت واحد

قال كامل الوزير وزير النقل، إنه لن يترك أي طريق رئيسي في مصر إلا وسيتم فصل السيارات النقل عن الملاكي.وأضاف «الوزير» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «مطلبتش أي اعتماد مالي واترفض، اقتناعا من الحكومة والرئيس بأهمية ما أطلبه.. دائما تجاوبوا لأن مطالبي منطقية وعادلة.. ممكن طلب يتأجل شهور، أو حصلت عليه من الموارد الذاتية، بعيد عن ميزانية الدولة».وأكد وزير النقل أنه سيتم إنتاج قضبان السكة الحديد في مصر، وتم الاتفاق على ذلك، وتم التخطيط لإنشاء 21 محورا انتهينا من 7، وتم التخطيط لألف كوبري ونفذنا 600 منهم، مردفا: «لم يحدث في أي بلد إنشاء 325 كوبري ونفق في وقت واحد».