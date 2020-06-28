تعطيل العمل في البورصة يومي الأربعاء والخميس
الأحد 28/يونيو/2020 - 10:12 م
أكرم عمرانطباعة
قررت البورصة المصرية تعطيل العمل يومي الأربعاء والخميس المقبلين على أن يستأنف العمل بها صباح يوم الأحد الموافق ٥ يوليو ٢٠٢٠.
يأتى ذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق ٢ يوليو ٢٠٢٠ إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكري ثورة ٣٠ يونيو، وقرار البنك المركزي بتعطيل العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانياتها في ٣٠ يونيو يومي الأربعاء والخميس.
يأتى ذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق ٢ يوليو ٢٠٢٠ إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكري ثورة ٣٠ يونيو، وقرار البنك المركزي بتعطيل العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانياتها في ٣٠ يونيو يومي الأربعاء والخميس.