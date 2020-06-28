تعطيل العمل في البورصة يومي الأربعاء والخميس

قررت البورصة المصرية تعطيل العمل يومي الأربعاء والخميس المقبلين على أن يستأنف العمل بها صباح يوم الأحد الموافق ٥ يوليو ٢٠٢٠.يأتى ذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق ٢ يوليو ٢٠٢٠ إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكري ثورة ٣٠ يونيو، وقرار البنك المركزي بتعطيل العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانياتها في ٣٠ يونيو يومي الأربعاء والخميس.