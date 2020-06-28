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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عضو «دفاع النواب»: الطائرات الورقية قتلت 18 طفلًا بدائرتي

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:07 م
خالد أبو طالب
خالد أبو طالب
سناء إسماعيل
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علق النائب خالد أبوطالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، على طلب الإحاطة الذي قدمه حول خطر الطائرات الورقية على الأمن القومي، قائلًا: "لم أطالب بحظرها لكن حذرت فقط منها، مع انتشارها في سماء الجمهورية بشكل فج، خاصة مع جائحة كورونا وإخراج الأطفال والشباب طاقاتهم عبر هذه الطائرات".

وتابع، في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "دي لعبة محدش في مصر ملعبهاش وهو صغير، وأنا إلى الآن بشارك أولادي لما بيلعبوا بيها.. لكن طلبت فقط الحذر والتوعية.. لكن للأسف السوشيال ميديا روجت الخبر بأنني أطالب بمنعها وتجريمها.. لم أقصد الأمن القومي بالمعنى الدارج الذي يخص الأمن القومي لكن أقصد صحة المواطنين وأرواحهم".

وكشف أسباب تحذيره منها التي ساقها لمجلس الوزراء في طلب إحاطته، أولها أن الطائرات الورقية تسبب الوفاة في حال سقوط الأطفال من أعلى أسطح المنازل، مشيرًا إلى أن دائرته فقط شهدت 18 وفاة بسبب الطائرات الورقية، حيث سقط عدد من الأطفال الذين اعتلوا أسطح منازلهم أثناء لعبهم بهذه الطائرات، وكنت أطالب فقط بالتوعية بهذه الخطورة، مشيرًا إلى أن أحد أسباب الخطورة أنها لم تعدو كونها لعبة ورقية بل دخلت فيها التكنولوجيا عبر التصوير وهذا خطر في حد ذاته.

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