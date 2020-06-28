رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«مكافحة كورونا»: لم ننتصر على الفيروس لكن قررنا التعايش بمحاذير

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:32 م
حسام حسني
حسام حسني
سناء إسماعيل
طباعة
حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، من الشعور بالأمان بسبب تراجع أعداد الإصابات بالأمس.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المُذاع على فضائية "العربية الحدث" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أننا الآن في مرحلة الحذر الشديد، ولا يمكن أن تكون أعداد يوم هي الحاكمة في تصرفاتنا.

وأشار إلى أن أعداد ما بعد فتح الاقتصاد المصري وعودة الحياة لا يمكن قراءتها إلا بعد مرور أسبوعين من الفتح وهو عمر حضانة الفيروس.

وتابع: "أقول للناس والشعب المصري نحن لم ننتصر على الفيروس لكن قررنا التعايش بمحاذير شديدة، وأساسها هو وعي المواطن، لكن إذا فقد المواطن وعيه في أي لحظة سنفقد هذه المحاذير".

وأكد أن ضوابط مجلس الوزراء التي أقرها للتعايش لا بد أن تطبق على كل المناطق الراقية والشعبية التي لم تتلزم بالحظر في الأوقات السابقة، كاشفًا أن اللجنة العلمية في حالة ترقب كامل لأعداد الإصابات في ظل التعايش، قائلًا: "على المواطنين الالتزام، وكنت سعيدًا جدًا بافتتاح القوات المسلحة مستشفى أرض المعارض الميداني، حيث يمثل جاهزية قصوى لأي سيناريوهات محتملة".

وأشار إلى أن قرارات مجلس الوزراء شددت على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية كشريطة أساسية لاستمرار الفتح الاقتصادي، وبالتالي أقول للمصريين لا تدفعوا الدولة لاتخاذ إجراءات تعيد الإغلاق وساعدوا الاقتصاد والبلد.

وأوضح أن منحنى الإصابات ما زال تصاعديًا وما زالت اللجنة عند توقعاتها، وهي تراجع معدلات الإصابات في منتصف يوليو لكن شريطة التزام المواطن بالوعي والإجراءات الاحترازية والوعي الصحي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة تطبق نظاما جديدا للإجازات الرسمية

أشرف زكي يكشف لأول مرة تطورات حالته الصحية

أشرف زكي عن رجاء الجداوي: «ادعوا لها.. ربنا قادر على كل شيء»

الصحة: 81 وفاة و1265 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

الأكثر قراءة

«الصحة»: دواء مصري فعال لعلاج كورونا خلال أسبوعين

الحكومة تطبق نظاما جديدا للإجازات الرسمية

حظر تحصيل أى رسوم بالمدارس الخاصة قبل أول سبتمبر

الخميس.. إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

«اقلع يا عندليب».. تفاصيل إجبار عبد الحليم حافظ على تصوير مشهد عار (صور)

أغرب طواف في مصر.. قصة الحج إلى ضريح سعد زغلول

المشاهد المنسية (8).. موظف «هيلتون» ينجو من غضب أحمد زكي بـ«كذبة بيضا»

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

نجم الساعة

«اقلع يا عندليب».. تفاصيل إجبار عبد الحليم حافظ على تصوير مشهد عار (صور)

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 28-6-2020

جامعة برينستون تعتزم إزالة الرئيس ويلسون عن إحدى كلياتها

أولى علامات مرض السكري

مشروبات خطرة على الجسم خلال الطقس الحار

مقالات الرأي
ماجد حبته
فضيحة جديدة لنيويورك تايمز
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
المزيد

الثقافة

أمل جمال: 30 يونيو كانت فرصتنا الوحيدة لاستعادة الهوية

إعلان أسماء الفائزين بجائزة الشعر العربى: مصرى فى القائمة

الباحث أسعد سليم: فى 30 يونيو مصر خلعت نقابها

«في ذكرى ميلاده».. أبرز 3 حركات دينية دخل معهم عباس العقاد في معارك