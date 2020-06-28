«رجعنا الجيم».. أحدث ظهور لـ أحمد الفيشاوي وزوجته

نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الرسمي بـ "إنستجرام"، عددا من الصور تجمعه بزوجته سيدة الأعمال ندي الكامل وهما في الجيم، يمارسان بعض التمارين الرياضية وعلق على الصورة قائلًا "BACK TO GGYM".وظهر الفيشاوي في إحدى الصور وهو يحتضن زوجته ويقبلها من رأسها، كما أن الثنائي أثار الجدل كثيرًا من قبل بظهورهما معًا في الفعاليات والاحتفالات الفنية، حيث ظهر في أكثر من مناسبة وهو يقبلها.ومن ناحية أخري، ينتظر الفيشاوي عرض فيلم "أشباح أوبرا" الذي يجمعه بالفنانة هيفاء وهبي ومصطفي خاطر، كما أنه انتهي مؤخرًا من تصوير فيلم "الحارث"، ويستعد ليبدأ تصوير فيلم جديد يحمل اسم "30 مارس" مع المخرج أحمد خالد موسي والفنان خالد الصاوي.