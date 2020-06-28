صحيفة بريطانية: منظومة الصحة فى مصر تهتم بكل جوانب مرضى كورونا

أكدت صحيفة "عرب نيوز" البريطانية، أن الأطباء المصريين أدخلوا العلاج الطبيعي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وتابعت أن وجود المريض لفترة طويلة في الفراش يؤثر على قدرته في العودة للحياة الطبيعية مرة أخرى بعد الشفاء من الفيروس.وأضافت أن منظومة الصحة في مصر تهتم بكل الجوانب لمرضى كورونا من صحة نفسية وبدنية، حتى يعود المريض لحياته الطبيعية دون أي تأثير سلبي من الفيروس.وأشارت إلى أن أخصائيي العلاج الطبيعي وجدوا في الخطوط الأمامية في مصر خلال هذه الأزمة، فالعلاج الطبيعي، هام للغاية، لأن الطبيب ينقذ حياة المريض من الموت أمام العلاج الطبيعي فهو يحسن من جودة حياته ويعيده كما كان.وأوضحت أن دور العلاج الطبيعي يختلف في كل مرحلة من الإصابة بالفيروس وفقًا لشدة الإصابة، فعلى سبيل المثال، أثناء مرحلة العناية المركزة، يعاني المرضى من فرط في إفراز الغشاء المخاطي، وبالتالي صعوبة في إزالة هذه الإفرازات، وهو ما يؤدي إلى العديد من المضاعفات، مثل صعوبة التنفس وانسداد الجهاز التنفسي، مما قد يتسبب في نهاية المطاف في فشل الجهاز التنفسي.وأكدت الصحيفة أن العلاج الطبيعي يهدف خلال هذه المرحلة إلى تسهيل إزالة هذه الإفرازات وتحسين قدرة التنفس من خلال تطبيق تقنيات إزالتها من مجرى الهواء، وهذا يشمل تمارين التنفس العميق، التي تشجع على السعال وتقوي عضلات الجهاز التنفسي.وأشارت إلى أن مرضى كورونا يعانون من قلة النشاط البدني والراحة الطويلة في الفراش، مما يؤثر سلبًا على العديد من أجهزة الجسم، مثل الجهاز العضلي الهيكلي والقلب والأوعية الدموية وحتى الإدراكي.