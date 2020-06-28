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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طيران الاحتلال الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية مجددًا

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:07 م
طيران الاحتلال الإسرائيلي
طيران الاحتلال الإسرائيلي
مروة عنبر
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جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، خرقه للأجواء اللبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي خرق الأجواء اللبنانية فوق مناطق الجنوب وحلق في أجواء صيدا وشرقها قبل أن يغادر باتجاه الأراضي المحتلة.

يذكر أن الجيش اللبناني أعلن أمس في بيان له عن خرق ثلاث طائرات إسرائيلية الأجواء اللبنانية في استمرار للانتهاكات الإسرائيلية لسيادة لبنان وقرارات مجلس الأمن الدولي.

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