طيران الاحتلال الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية مجددًا

جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، خرقه للأجواء اللبنانية.وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي خرق الأجواء اللبنانية فوق مناطق الجنوب وحلق في أجواء صيدا وشرقها قبل أن يغادر باتجاه الأراضي المحتلة.يذكر أن الجيش اللبناني أعلن أمس في بيان له عن خرق ثلاث طائرات إسرائيلية الأجواء اللبنانية في استمرار للانتهاكات الإسرائيلية لسيادة لبنان وقرارات مجلس الأمن الدولي.