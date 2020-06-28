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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

اليوم.. العاملون بالأزهر يطبقون نظام «الحضور» مع تشديد إجراءات الوقاية

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:27 ص
طلاب الثانوية
طلاب الثانوية
أميرة العناني
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يطبق الأزهر الشريف، اليوم الأحد، قرار عودة العمل بنظام الحضور والانصراف، بمختلف قطاعاته مع تشديد الإجراءات الوقائية.

ونص قرار وكيل الأزهر رقم ( 1056) لسنة 2020 م على الآتى:

المادة الأولى: عودة العمل بنظام الحضور والانصراف المعمول بها بقطاعات الأزهر المختلفة ويستثنى منها العاملون المخالطين لأحد المصابين بفيروس كورونا المستجد 19، ويمنح إجازة استثنائية لا تزيد عن 14 يوما ولا تزاد إلا بموجب تقرير طبي معتمد.

المادة الثانية: على جميع قطاعات الأزهر الرئيسية والمناطق الأزهرية الإعلان عن كافة التعليمات والتدابير الاحترازية التي تكفل سلامة العاملين التي منها ارتداء الكمامات وتوفير مستلزمات التطهير والتعقيم للحماية من فيروس كورونا المستجد.

المادة الثالثة: على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2020628 م.

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