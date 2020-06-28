إيبارشية أسيوط تعلن عودة صلوات القداسات بإجراءات احترازية

أعلن الأنبا يؤانس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، أنه في ضوء قرارات لجنة المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والتي انعقدت أمس السبت، فإن القداسات اليومية بجميع كنائس الإيبارشية ستبدأ من يوم الإثنين الموافق 29 من شهر يونيه الجاري، ماعدا يومي الجمعة والأحد.وتابع الأنبا يؤانس قائلًا: «سيكون الحضور في كل قداس مقتصرًا على 25 فردًا فقط، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية بكل جدية، وسيقام أكثر من قداس يوميًا في كل كنيسة بحسب الإمكان».وكان قداسة البابا تواضروس قد ترأس أمس اجتماع المجمع المقدس، وقرر أن فتح الكنائس بكل إيبارشية سيكون وفقًا لقرار أسقفها حسب عدد الإصابات بفيروس كورونا بالمحافظة التابعة لها.