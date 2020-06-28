رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية أسيوط تعلن عودة صلوات القداسات بإجراءات احترازية

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:44 ص
إيبارشية أسيوط
إيبارشية أسيوط
تريزة شنودة_مونيكا جرجس
طباعة
أعلن الأنبا يؤانس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، أنه في ضوء قرارات لجنة المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والتي انعقدت أمس السبت، فإن القداسات اليومية بجميع كنائس الإيبارشية ستبدأ من يوم الإثنين الموافق 29 من شهر يونيه الجاري، ماعدا يومي الجمعة والأحد.

وتابع الأنبا يؤانس قائلًا: «سيكون الحضور في كل قداس مقتصرًا على 25 فردًا فقط، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية بكل جدية، وسيقام أكثر من قداس يوميًا في كل كنيسة بحسب الإمكان».

وكان قداسة البابا تواضروس قد ترأس أمس اجتماع المجمع المقدس، وقرر أن فتح الكنائس بكل إيبارشية سيكون وفقًا لقرار أسقفها حسب عدد الإصابات بفيروس كورونا بالمحافظة التابعة لها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أشرف زكي يكشف لأول مرة تطورات حالته الصحية

ياسمين عبدالعزيز ترد على السخرية من زيادة وزنها

تباهت بمفاتنها.. حيثيات الحكم بحبس سما المصرى: «زين الشيطان لها طريق المعصية»

انخفاض ملحوظ في الإصابات.. الصحة: 88 وفاة و1168 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

image description

المواطنون في الأسواق بالكمامات

image description

صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة

الأكثر قراءة

أشرف زكي عن رجاء الجداوي: «ادعوا لها.. ربنا قادر على كل شيء»

تركى آل الشيخ يتنازل عن كل قضاياه المرفوعة ضد الأهلى

أمريكا: أبلغنا السراج رفضنا لهجوم تحضر له الوفاق

أشرف زكي يكشف لأول مرة تطورات حالته الصحية

إنفوجراف

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

image description

اختصاصات الرقابة الإدارية (إنفوجراف)

أيام زمان

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

حكاية لاعب سعودي انتقل من الإسماعيلي بأمر السادات

المشاهد المنسية (7).. أحمد زكي يعترف بأسباب طلاق هالة فؤاد: «أنا زوج أناني»

حوادث قتل غيرت التاريخ العربي.. أغلبها وقع يوم الجمعة

نجم الساعة

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أولى علامات مرض السكري

مشروبات خطرة على الجسم خلال الطقس الحار

رائدة فضاء روسية تصل إلى المحطة الدولية في 2022

الفراعنة 2020.. شاب يبني معبدًا فرعونيًا بالأبعاد الثلاثية

مقالات الرأي
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
المزيد

الثقافة

ياسمين صلاح الفائزة بمسابقة قصور الثقافة: الجائزة انتصار محفز للكتابة

«زواحف سامة».. رواية جديدة لعبدالنبي فرج عن دار خطوط

وائل سعيد يكتب: عالم علي عطا السردي في «زيارة أم كلثوم»

وعدت بـ2 مليون جنيه.. هل تنقذ «الثقافة» الناشرين من الانهيار؟