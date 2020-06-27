العراق: اعتقال عناصر حزب الله عملية وطنية دون توجيه من الخارج

أكد الناطق باسم الحكومة العراقية، السبت، أن اعتقال قوات الأمن عناصر من كتائب حزب الله العراقي هي عملية عراقية التخطيط والتنفيذ والإشراف.جاء ذلك ردا على الدعوات التي قالت إن دولا أجنبية هي من حركت عملية توقيف عدد من عناصر حزب الله العراقي بعد تكرار استهداف السفارة الأمريكية ببغداد ومقار قوات التحالف ضد داعش.وشدد الناطق باسم الحكومة العراقية، في بيان مساء اليوم، على أن اعتقال عدد من عناصر كتائب حزب الله العراقي هو عملية استباقية هدفها حفظ هيبة الدولة، ولم يدعمها أحد من الخارج، وأن ما يقال خلاف ذلك فهو غير صحيح.وكان الناطق باسم الجيش العراقي، العميد يحيى رسول، قال في وقت سابق إن رؤية القائد العام للجيش رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، هي حصر السلاح بيد الدولة، وإنهم يعملون على فرض هيبة الدولة وفقا للدستور.وقال الناطق باسم الجيش العراقي، إنه تم تحويل العناصر المعتقلة من المسلحين إلى الجهات القضائية المختصة للتحقيق معهم، مشددا على أن الجيش لن يسمح بأي عمليات لاستهداف هيبة الدولة.وكان الجيش العراقي أعلن عن القبض، أمس الأول، على 14 مسلحًا مع منصات إطلاق صواريخ تابعة لكتائب حزب الله العراقي استهدفت المنطقة الخضراء التي تتواجد بها السفارات الأجنبية وخاصة السفارة الأمريكية.