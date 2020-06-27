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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزيرة التضامن تكشف حقيقة حرمان الصحفيين من العلاوات الخمس (فيديو)

السبت 27/يونيو/2020 - 10:05 م
نيفين القباج
نيفين القباج
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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه لم يتم استبعاد القطاع الخاص من الاستفادة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن الأمر يتم دراسته.

وأضافت نيفين القباج في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة قناة "الحدث اليوم"، أن المؤسسات الصحفية ليست قطاع خاص أو جهة حكومة وإنما لها طبيعة خاصة لأن لها تمويلًا جزئيًا من الدولة، موضحة أنه تم تكليف قيادات صندوق العاملين في القطاعين العام والخاص لدراسة موقف العاملين في القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية من صرف العلاوات الخمس.

وتابعت القباج: "حريصون على مصالح أصحاب المعاشات ونسعى للحصول على حقوقهم وامتيازاتهم" موضحة أن العاملين في المؤسسات الصحفية هم شركاء بالنسبة لنا، ونعمل على الحفاظ على الوضع القانوني لهم، لافتة بأنه تم التواصل مع نقيب الصحفيين والمؤسسات الصحفية والقطاع الخاص لبحث علاوات أصحاب المعاشات ودراسة قانونية دقيقة لهذا الموقف.

وأردفت القباج: "مفيش بينا خلاف والدراسة ماشية والتواصل بينا ماشي وبين القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية، دراسة الموقف قانونيًا وحسابيًا واقفة"، مضيفة: "مصر كلها فرحت بالعلاوات الخمس ومجتش على القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية".

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