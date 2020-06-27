الخارجية الأمريكية تشيد بجهود السعودية في مكافحة الإرهاب

أشادت وزارة الخارجية الأمريكية، بالجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030 التي يقودها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، والتي تتضمن حزمة إصلاحات تدعو جميع الوزارات لاتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة الفكر المتطرف.كما أشاد التقرير، الذي يرصد حالة الإرهاب حول العالم وأبرز الجهود الدولية لمواجهته، بالجهود التي تقوم بها وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية بقيادة الشيخ عبداللطيف آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية من خلال التواصل مع الأئمة في مختلف أنحاء ‏المملكة، وتشجيعهم على دحض الأيديولوجية "المتطرفة" في خطبهم، وكذلك برامج التواصل الأسري لمكافحة الإرهاب والتطرف وإعادة تأهيل المتطرفين.