«الحرية المصري»: تأجيل ملء سد النهضة يؤكد الثقة بإدارة مصر للأزمة
السبت 27/يونيو/2020 - 09:29 م
إسلام نصيرطباعة
أصدرت أمانة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، بيانا، تعليقا على إعلان تأجيل ملء خزان سد النهضة، لحين توقيع اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف.
وقال رامي زهدي، أمين العلاقات الخارجية بالحزب: إنه بمراجعة كل ما حدث من إجراءات وما هو آت من خطوات متوقعة أو معلنة بشأن قضية سد النهضة لم ولن تهتز ثقتنا لحظة واحدة في إدارة وإرادة الدولة المصرية بكافة مؤسساتها للموضوع، وبقي إيماننا في دولتنا وفي قيادتنا السياسية وفي عدالة الموقف المصري والحق الأصيل في مياه النيل مظلة حاكمة لرؤيتنا لتطور الأحداث ذات الصلة بالموضوع.
وأضاف زهدي: تابعنا بكل اعتزاز وثقة واطمئنان مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء أمس في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة قضية سد النهضة، وذلك برئاسة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة عبدالله الحمدوك رئيس وزراء السودان، وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.
وأشار إلى أنه تمت مناقشة ملف مياه سد النهضة وأعلن التوافق علي تأجيل ملء خزان سد النهضة، لحين توقيع اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف، مضيفا: نحن نثمن هذه النتائج وما أعلن عنه، مؤكدا أننا أيضا نؤكد الثقة التامة مرة أخرى في الوصول في نهاية الأمر، لما فيه صالح كافة الأطراف بغض النظر عن آليات ذلك.
وأكد احترام وحرص مصر على مصالح الأصدقاء الأفارقة مثل ما هو الحرص على مصالح الوطن، وأن لا يكون هناك أي ضرر لأطراف أو طرف محدد على حساب أطراف أو طرف آخر.
وقال رامي زهدي، أمين العلاقات الخارجية بالحزب: إنه بمراجعة كل ما حدث من إجراءات وما هو آت من خطوات متوقعة أو معلنة بشأن قضية سد النهضة لم ولن تهتز ثقتنا لحظة واحدة في إدارة وإرادة الدولة المصرية بكافة مؤسساتها للموضوع، وبقي إيماننا في دولتنا وفي قيادتنا السياسية وفي عدالة الموقف المصري والحق الأصيل في مياه النيل مظلة حاكمة لرؤيتنا لتطور الأحداث ذات الصلة بالموضوع.
وأضاف زهدي: تابعنا بكل اعتزاز وثقة واطمئنان مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء أمس في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة قضية سد النهضة، وذلك برئاسة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة عبدالله الحمدوك رئيس وزراء السودان، وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.
وأشار إلى أنه تمت مناقشة ملف مياه سد النهضة وأعلن التوافق علي تأجيل ملء خزان سد النهضة، لحين توقيع اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف، مضيفا: نحن نثمن هذه النتائج وما أعلن عنه، مؤكدا أننا أيضا نؤكد الثقة التامة مرة أخرى في الوصول في نهاية الأمر، لما فيه صالح كافة الأطراف بغض النظر عن آليات ذلك.
وأكد احترام وحرص مصر على مصالح الأصدقاء الأفارقة مثل ما هو الحرص على مصالح الوطن، وأن لا يكون هناك أي ضرر لأطراف أو طرف محدد على حساب أطراف أو طرف آخر.