رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الحرية المصري»: تأجيل ملء سد النهضة يؤكد الثقة بإدارة مصر للأزمة

السبت 27/يونيو/2020 - 09:29 م
رامي زهدي
رامي زهدي
إسلام نصير
طباعة
أصدرت أمانة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، بيانا، تعليقا على إعلان تأجيل ملء خزان سد النهضة، لحين توقيع اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف.

وقال رامي زهدي، أمين العلاقات الخارجية بالحزب: إنه بمراجعة كل ما حدث من إجراءات وما هو آت من خطوات متوقعة أو معلنة بشأن قضية سد النهضة لم ولن تهتز ثقتنا لحظة واحدة في إدارة وإرادة الدولة المصرية بكافة مؤسساتها للموضوع، وبقي إيماننا في دولتنا وفي قيادتنا السياسية وفي عدالة الموقف المصري والحق الأصيل في مياه النيل مظلة حاكمة لرؤيتنا لتطور الأحداث ذات الصلة بالموضوع.

وأضاف زهدي: تابعنا بكل اعتزاز وثقة واطمئنان مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء أمس في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة قضية سد النهضة، وذلك برئاسة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة عبدالله الحمدوك رئيس وزراء السودان، وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة ملف مياه سد النهضة وأعلن التوافق علي تأجيل ملء خزان سد النهضة، لحين توقيع اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف، مضيفا: نحن نثمن هذه النتائج وما أعلن عنه، مؤكدا أننا أيضا نؤكد الثقة التامة مرة أخرى في الوصول في نهاية الأمر، لما فيه صالح كافة الأطراف بغض النظر عن آليات ذلك.

وأكد احترام وحرص مصر على مصالح الأصدقاء الأفارقة مثل ما هو الحرص على مصالح الوطن، وأن لا يكون هناك أي ضرر لأطراف أو طرف محدد على حساب أطراف أو طرف آخر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لهذه الأسباب.. رشدى أباظة طلب صباح لبيت الطاعة فى شهر العسل: «جرحت رجولتى»

صور لمصححي «عربي الثانوية» تثير الجدل.. و«التعليم» ترد

حبس سما المصرى 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق والفجور

أشرف زكي يكشف لأول مرة تطورات حالته الصحية

الصور

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

image description

المواطنون في الأسواق بالكمامات

image description

صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة

image description

مقاهي فيصل تستعد للعمل

image description

صلاة الفجر من مسجد الجديدة الكبير بالوادى الجديد

الأكثر قراءة

أشرف زكي يكشف لأول مرة تطورات حالته الصحية

انخفاض ملحوظ في الإصابات.. الصحة: 88 وفاة و1168 إصابة جديدة بكورونا

الاتحاد الإفريقي يعلن حل 90% من أزمة سد النهضة

حبس سما المصرى 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق والفجور

إنفوجراف

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

image description

اختصاصات الرقابة الإدارية (إنفوجراف)

أيام زمان

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

"تقطعت لها قلوب الشباب".. نجمة شهيرة تمنح شاعرًا عراقيًا قبلة طويلة

حياة آخر جندي نازي بمصر.. صنع أباجورة من جلد ضحاياه قبل إسلامه

«فكرت في العودة إلى مصر».. كيف خسر عمر الشريف كل أمواله وأعلن إفلاسه؟

نجم الساعة

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أولى علامات مرض السكري

مشروبات خطرة على الجسم خلال الطقس الحار

رائدة فضاء روسية تصل إلى المحطة الدولية في 2022

الفراعنة 2020.. شاب يبني معبدًا فرعونيًا بالأبعاد الثلاثية

مقالات الرأي
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
المزيد

الثقافة

«زواحف سامة».. رواية جديدة لعبدالنبي فرج عن دار خطوط

وائل سعيد يكتب: عالم علي عطا السردي في «زيارة أم كلثوم»

وعدت بـ2 مليون جنيه.. هل تنقذ «الثقافة» الناشرين من الانهيار؟

دار الكتب والوثائق العراقية تقيم معرض «موهوب» إلكترونيًّا