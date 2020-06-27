«الحرية المصري»: تأجيل ملء سد النهضة يؤكد الثقة بإدارة مصر للأزمة

أصدرت أمانة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، بيانا، تعليقا على إعلان تأجيل ملء خزان سد النهضة، لحين توقيع اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف.وقال رامي زهدي، أمين العلاقات الخارجية بالحزب: إنه بمراجعة كل ما حدث من إجراءات وما هو آت من خطوات متوقعة أو معلنة بشأن قضية سد النهضة لم ولن تهتز ثقتنا لحظة واحدة في إدارة وإرادة الدولة المصرية بكافة مؤسساتها للموضوع، وبقي إيماننا في دولتنا وفي قيادتنا السياسية وفي عدالة الموقف المصري والحق الأصيل في مياه النيل مظلة حاكمة لرؤيتنا لتطور الأحداث ذات الصلة بالموضوع.وأضاف زهدي: تابعنا بكل اعتزاز وثقة واطمئنان مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء أمس في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة قضية سد النهضة، وذلك برئاسة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة عبدالله الحمدوك رئيس وزراء السودان، وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.وأشار إلى أنه تمت مناقشة ملف مياه سد النهضة وأعلن التوافق علي تأجيل ملء خزان سد النهضة، لحين توقيع اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف، مضيفا: نحن نثمن هذه النتائج وما أعلن عنه، مؤكدا أننا أيضا نؤكد الثقة التامة مرة أخرى في الوصول في نهاية الأمر، لما فيه صالح كافة الأطراف بغض النظر عن آليات ذلك.وأكد احترام وحرص مصر على مصالح الأصدقاء الأفارقة مثل ما هو الحرص على مصالح الوطن، وأن لا يكون هناك أي ضرر لأطراف أو طرف محدد على حساب أطراف أو طرف آخر.