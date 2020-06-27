انتظام العمل بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية

استأنفت مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، صباح اليوم السبت، عملها لتقديم جميع خدمات الشهر والتوثيق مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.ووضعت المصلحة مجموعة من الإجراءات على أن يلتزم بها المترددون على مقار الشهر العقاري، منها ارتداء كمامة، وتسجيل أسماء الزائرين والمترددين، ومنع دخول أي مواطن إلا أصحاب المصلحة فقط، ومنع التكدس في المقار، مع اتباع الإرشادات الاحترازية.كما يتم تطهير وتعقيم مكاتب وفروع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية يوميا بنهاية كل يوم عمل على مستوى الجمهورية يوميا بنهاية كل يوم عمل.كان وزير العدل المستشار عمر مروان أصدر قرارا بعودة العمل بالمحاكم بدرجاتها وتخصصاتها بكامل طاقتها، وعودة العمل بديوان عام وزارة العدل والمصالح التابعة لھا (الخبراء– الطب الشرعي– الشهر العقاري) بكامل طاقتها، اعتبارًا من اليوم السبت، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة.