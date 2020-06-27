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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ الإسكندرية: الرئيس كلف بصرف 811 مليون جنيه لتطوير العشوائيات

السبت 27/يونيو/2020 - 06:48 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
سناء إسماعيل
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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم إزالة الكافيهات التي كانت تحجب رؤية البحر، من منطقة المنتزه وحتى الأنفوشي، وعلى مدار 80% من الشاطئ وهذا لم يكن موجودًا من قبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه خلال الأشهر الماضية لوحظ نقاء وشفافية مياه البحر المتوسط وذلك للمرة الأولى حيث ظهرت ألوانه الطبيعية، وهذا الأمر ليس له تفسير إلى الآن ولهذا السبب تم تكليف فريق من الباحثين لدراسة الظاهرة، ولم أتلق النتائج حتى الآن.

وعن تطوير العشوائيات في الإسكندرية، قال إن الرئيس عبدالفتاح، كلف بصرف 811 مليون جنيه من صندوق العشوائيات لتطوير 7 مناطق، وتصرف المبالغ من الصندوق التابع لرئاسة الوزراء ومن المقرر انتهاء عمليات التطوير خلال عام، بالإضافة إلى عمليات الرصف والصرف الصحي.

كما تحدث عن مخالفات البناء، مؤكدًا أن محافظة الإسكندرية معروفة بأنها محافظة المخالفات والتي تشمل التعدي على الأراضي الزراعية، أو التعدي على أملاك الدولة، أو مخالفات أعداد الأدوار.

وأوضح أنه في 2019 هناك 134 ألف قرار إزالة وما نفذ منهم 8 آلاف ومنذ يناير تم تنفيذ 78% من قرارات الإزالة وتم تعديل هذا الشكل وأنشأنا وحدة التدخل السريع للإزالات الفورية، وهي وحدة بها مجموعة سيارات تمر على شوارع الإسكندرية وتزيل أي مخالفة قبل بدئها.

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