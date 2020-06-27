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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كورونا يؤخّر افتتاح أول مسجد في أثينا

السبت 27/يونيو/2020 - 04:14 م
مسجد في أثينا
مسجد في أثينا
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تفتتح السلطات اليونانية أول مسجد في العاصمة أثينا في وقت لاحق هذا العام، في مشروع تأجّل طويلا وعرقل تفشي كوفيد-19 التحضير له، وفق ما أفاد مسؤولون هذا الأسبوع.

وبدأ مشروع بناء المسجد عام 2007 في ظل معارضة شديدة من الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية والمشاعر القومية المعادية لتركيا المجاورة.

وأفادت وزارة التعليم والشؤون الدينية في بيان لفرانس برس إن "الإجراءات تأخرّت إلى حد ما خلال فترة الوباء، لكننا نسرّع العمل ونهدف لافتتاح المسجد بحلول نهاية الخريف".

وأشار مصدر حكومي آخر إلى أن نهاية أكتوبر هدف واقعي "ما لم يفرض إغلاق آخر".

ويذكر أن السلطنة العثمانية احتلت اليونان لقرون، وبقيت أثينا العاصمة الأوروبية الوحيدة التي لم يبن فيها مسجد رسمي.

وموّلت الدولة مسجد أثينا الذي يتسع لنحو 350 شخصا، واستُكمل بناؤه عام 2019.

وتقع المساجد الرسمية الوحيدة في اليونان في شمال البلاد قرب الحدود مع تركيا حيث يعيش نحو 150 ألفا من افراد الأقلية المسلمة.

وفي باقي أنحاء البلاد، يصلي المسلمون ومعظمهم لاجئون أو مهاجرون، في مواقع موقتة في شقق أو أقبية.

وتشير التقديرات إلى وجود نحو 250 الف مسلم في أثينا وحدها.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، احتجت الجمعية الإسلامية في اليونان على قرار إغلاق قاعة صلاة في مدينة بيرايوس قرب أثينا كانت مستخدمة منذ العام 1989.

وأفادت الجمعية على فيسبوك أن "المسلمين (في اليونان) بعيدون كل البعد عن الحصول على المساواة في القانون والمجتمع".

وأوضح مصدر حكومي الجمعة أن قاعة بيرايوس لم تكن مفتوحة بموجب تصريح وسيسمح بإعادة فتحها إذا نجحت في التقييم، مضيفا "كل من يتقدّمون بطلب يحصلون على ترخيص طالما أن وثائقهم نظامية".

واشارت وزارة التعليم والشؤون الدينية إلى أنها أذنت بفتح سبع قاعات أخرى للصلاة في منطقة أثينا الكبرى، إحداها قرب بيرايوس.

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