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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عبدالفتاح مطاوع: نتائج القمة الإفريقية بشأن سد النهضة «إيجابية»

السبت 27/يونيو/2020 - 04:00 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
ياسمين عباس
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قال الدكتور عبدالفتاح مطاوع، رئيس قطاع مياه النيل الأسبق، إن نتائج القمة الإفريقية المصغرة بشأن سد النهضة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسي وزراء إثيوبيا والسودان، كانت إيجابية، مقارنة بنتائج مفاوضات سابقة استمرت لمدة 10 سنوات.

وأشار الدكتور عبد الفتاح مطاوع، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "نشرة الأخبار" المذاع على الفضائية المصرية، اليوم السبت، إلى أنه تم وضع سقف زمني للمفاوضات وهو ما يعتبر خطوة هامة، فضلًا على أنه تم الاتفاق على عدم ملء السد حتى يتم التوصل لاتفاق قانوني ملزم.

وأضاف رئيس قطاع مياه النيل الأسبق، أن وجود سقف زمني للمفاوضات وضع إثيوبيا في موضع حرج، مطالبًا المفاوضين المصريين والسودانيين المشاركين في اللجنة الفنية الحكومية بسرعة الوصول إلى اتفاق بشأن ملء السد الأولي والثانوي.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة قضية سد النهضة، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد.

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