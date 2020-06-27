«أمومة الكنيسة».. افتتاحية العدد الجديد من مجلة الكرازة

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة والصادر في نسخة إلكترونية في صيغة (pdf) بدون النسخة الورقية نظرًا لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، يحمل صورة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية يعلوها الآيات القائلة من مزمور ٨٤ " ما أحلي مساكنك يارب الجنود تشتاق بل تتوق نفسي إلي ديار بيت الرب. قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي" (مز٨٤: ١-٢)، لتعبر بشكل دقيق عن ما تجيش به قلوبنا ونفوسنا من اشتياقات ومشاعر صادقة ملتهبة بالروح نحو كنيستنا الحبيبة والعودة إليها في أقرب وقت، وهو ما نظمته اليوم اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، وذلك في ضوء القرارات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه افتتاحية العدد جاءت لقداسة البابا تحت عنوان " أمومة الكنيسة" حيث أكد قداسته على أن الكنيسة على مدار الأجيال، هي أم ترعى مصالح أبنائها ويهمها حياتهم الجسدية والروحية والنفسية، مشيرا إلى أن الكنيسة المسترشدة بالروح القدس عليها مواجهة الظروف التي تتغير من زمن إلي زمن وفي حدود ما قاله الآباء " المسيحيون يقيمون سر الإفخارستيا، وسر الإفخارستيا يقيم المسيحيين ".وأكد قداسة البابا على أن سر الإفخارستيا هو حضور المسيح حقيقة لا مجازًا، ولا ينقل أي عدوى لأنه سر الحياة وحاشا لمن يقول غير ذلك، لافتًا إلى أن إجراءات تقديم السر تغيرت عبر الزمان ليبقى الهدف هو إتاحة سر التناول كما هو، رغم اختلاف الوسائل والأساليب المستعملة لذلك.أما عن المقالات فكتب نيافة الأنبا باخوميوس حول ملامح رئيسية " لخدمة معلمنا القديس بطرس الرسول" في مقال حمل ذات العنوان، من جهة أخرى تحدث نيافة الأنبا بنيامين عن الطقوس كأمر مساعد للعبادة الروحية تحت عنوان " روحانية الممارسات".وحول تاريخ صوم الآباء الرسل جاء مقال نيافة الأنبا متاؤس بعنوان " الروح القدس وصوم الرسل"، كما استكمل نيافة الأنبا موسي مقاله الخاص بمهرجان الكرازة المرقسية 2020 تحت عنوان " كنيستي.. روح وحياة ".وفي سياق آخر تناول مقال نيافة الأنبا تكلا عدة مميزات في حياة آبائنا الرسل بعنوان "سمات ومميزات"، وواصل نيافة الأنبا مارتيروس شرحه لأيقونة البانطوكراتور تحت عنوان " الكتاب المقدس في يد البانطوكراتور ".وعن فاعلية وقوة خدمة وكرازة القديس بولس الرسول خلال فترة سجنه كتب نيافة الأنبا مكاريوس بعنوان " سفير في سلاسل "، كما احتفل العدد بذكرى الأربعين للمتنيح مثلث الرحمات نيافة الأنبا رويس، والذكرى السنوية 19 لنياحة الأستاذ الدكتور راغب حبشي مفتاح، يذكر أن مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.