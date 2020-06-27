بث مباشر لصلاة العصر من الجامع الأزهر

بدأت الآن شعائر صلاة العصر داخل الجامع الأزهر، بآيات من الذكر الحكيم، استعدادا لرفع الأذان وإقامة الصلاة وسط الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.وتبث صفحات الأزهر الشريف، صلاة الفجر من داخل الجامع الأزهر عبر منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي: «فيسبوك، يوتيوب، تويتر، انستجرام».تأتي هذه الخطوة كوسيلة لإدخال السرور على قلوب الجميع، وبادرة أمل لانفراج الأزمة بعد أن علقت دور العبادة لفترة تجاوزت الثلاثة أشهر، وتماشيًا مع قرار الدولة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، وتعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.وتوجهت صفحات الأزهر بالدعاء: «اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء».