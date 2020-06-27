حصيلة فيروس كورونا المستجد في العالم اليوم السبت

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقل عن 494،337 شخصا في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة اليوم السبت.وسُجّلت رسميًّا إصابة أكثر من 9،823،840 شخصا في 196 بلدًا ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم 4،882،900 شخص على الأقل.لا تعكس هذه الأرقام إلّا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولًا عدّة لا تجري فحوصا إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 125،039 وفاة من أصل 2،467،837 إصابة، وشفي ما لا يقل عن 670،809 أشخاص.بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضررًا بالوباء هي البرازيل حيث سجلت 55961 وفاة من أصل 1،274،974 إصابة، تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 43414 وفاة من أصل 309،360 إصابة، ثمّ إيطاليا مع 34708 وفاة (239،961 إصابة)، وفرنسا مع 29778 وفاة (199،343 إصابة).وحتى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) رسميًا 4634 وفاة من أصل 83438 إصابة (21 إصابة جديدة بين الجمعة والسبت) تعافى منها 78444 شخصًا.وأحصت أوروبا السبت، 195،655 وفاة من أصل 2،622،813 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 133،592 (2،570،572 إصابة).وفي أميركا اللاتينية والكاريبي سجلت 108،222 وفاة (2،369،242 إصابة)، وآسيا 32439 وفاة (1،183،410 إصابة) والشرق الأوسط 15046 وفاة(708،759 إصابة) وإفريقيا 9250 وفاة (359،944 إصابة) وأوقيانيا 133 وفاة (9109 إصابات).