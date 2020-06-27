تجديد حبس 3 متهمين بترويج مخدر الهيروين بالشروق

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر بتجديد حبس ٣ متهمين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات لحيازتهم كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها بمدينة الشروق.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين هم "فتحى. ف"، "محمد. ف"، "حمزة. ع"، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت ٦٣٠ جراما قبل ترويجها بمدينة الشروق.وأقروا بترويجهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب غير المشروع منها.وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة الشروق تفيد بقيام ٣ أشخاص بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.