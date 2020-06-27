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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس 3 متهمين بترويج مخدر الهيروين بالشروق

السبت 27/يونيو/2020 - 01:02 م
حبس متهمين
حبس متهمين
داليا عبد الباسط
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أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر بتجديد حبس ٣ متهمين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات لحيازتهم كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها بمدينة الشروق.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين هم "فتحى. ف"، "محمد. ف"، "حمزة. ع"، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت ٦٣٠ جراما قبل ترويجها بمدينة الشروق.

وأقروا بترويجهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب غير المشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة الشروق تفيد بقيام ٣ أشخاص بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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