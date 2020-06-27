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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بعد الحكم بالسجن 3 سنوات.. سما المصرى: «أنا معملتش حاجة»

السبت 27/يونيو/2020 - 01:00 م
سما المصري
سما المصري
عادل عبد العال
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قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، اليوم السبت، بمعاقبة سما المصرى، بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، ووصلت المتهمة وسط حراسة مشددة، مرتدية الكمامة الطبية بدون نقاب عكس ظهورها بالجلسة السابقة.

وفور صدور الحكم انهارت سما المصرى من البكاء، مرددة: "أنا معملتش حاجة حسبى الله ونعم الوكيل".

وكان النائب العام قد أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن، وشهرتها سما المصري، لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة.

وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بالمد 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

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