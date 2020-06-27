جامع: وجهنا المصانع بالاكتفاء ذاتيًا والاستغناء عن الاستيراد

قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إنها تفقدت مجمع مرغم 1 و2 للصناعات البلاستيكية اليوم، بهدف معرفة المعوقات التي تواجه المصنعين، ومتابعة الوضع وتقييمه.وأضافت القباج، خلال حوارها لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تستهدف توطين المنتج المحلي، موضحة أنها وجهت المصنعين بأن يكون لدينا اكتفاء محلي ونستغني عن استيراد ما يمكن تصنيعه في الداخل.وأوضحت، أنه منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد والمصانع الإنتاجية لم تتوقف، ولكن حدث نوع من تنظيم أوقات العمل، فهناك مصانع طلبت العمل لوردية ثالثة، مؤكدة أن هناك التزامًا بالإجراءات الاحترازية، معقبة: "كورونا ظرف وسنتعايش معه ومش هنوقف إنتاج".