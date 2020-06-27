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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«أهدر 4 مليارات».. وقائع جديدة حول فساد حمد بن جاسم (فيديو)

السبت 27/يونيو/2020 - 12:39 م
حمد بن جاسم
حمد بن جاسم
محمد الشريف
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اتهامات جديدة وإهدار لأموال القطريين، يقودها النظام القطري بشكل مستمرة من أجل دعم الإرهاب، ومحاولات السيطرة بطرق مختلفة، حيث ذكر تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت جروب، أن بطل تهم الفساد هو حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطري السابق، وذلك في فضيحة مدوية جديدة مرتبطة بقضية بنك باركليز، ورغم اتهامه بتقاضى رشاوى وعمولات سرية، والتي كشفت أمام المحاكم البريطانية مؤخرا.

كشف التقرير أن بن جاسم أهدر 4 مليارات من أموال القطريين عام 2008، لإنقاذ البنك المنهار لإرضاء واسطة إمراة والتي تدعى ديانا جانكيز وهى زوحة المدير التنفيذي السابق للبنك روجر جانكيز، وهي أيضا كلمة سر الصفقة وفقا لشهادة زوجها التي سردت تفاصيلها، والتي لعبت دورا خفيا في إبرام الصفقة وأقنعت بن جاسم في الاستثمار في البنك المنهار، وذلك لما تتمع به من ثقة كبيرة لدى بن جاسم.

واستعرض التقرير، العديد من الفضائح لبن جاسم والدور الذي يقوم به من فساد ودعم متواصل للإرهاب في المنطقة، وذلك لتنفيذ مخططات تنظيم الحمدين في المنطقة.

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