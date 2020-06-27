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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

السعيد: استراتيجية وطنية لتعزيز اندماج القطاع غير الرسمي في الرسمي

السبت 27/يونيو/2020 - 09:05 ص
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
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التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفير ياسر حسن، مستشار رئيس منظمة العمل الدولية، لبحث ومناقشة برامج التعاون الحالية بين الوزارة والمنظمة، أيضا المقترحات الخاصة بتعديل قانون العمل وتطوير عمل اللجان التنسيقية الوزارية المختصة.

وأكدت السعيد، في بيان، أن وجود استراتيجية وطنية لتعزيز اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي أمر حيوي ومهم، خاصة لشمول العمالة غير الرسمية وغير المنتظمة ببرامج الحماية الاجتماعية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم تجميع قاعدة بيانات حول العمالة غير المنتظمة والمستحقة للدعم، ووضع معايير لهم وبالفعل حصلوا على منحة العمالة غير المنتظمة الرئاسية، مؤكدة أن الهدف الرئيس من تلك الخطوة تمثل في اعتباره نوع من المساندة في الظروف الحالية بتقديم الدعم لهم ليتمثل الهدف الاخر في الحصول على بياناتهم وإدخالهم في المنظومة الرسمية، ما يسهل عملية توفير التدريب اللازم وفرص العمل لهم.

ولفتت السعيد إلى ضرورة وضع إطار استراتيجي وخطة عمل للتوظيف وتوفير فرص عمل لائقة، بحيث يتوافق ذلك الإطار مع المعايير الدولية وبناء قدرات العاملين بسوق العمل مع أهمية دعم جهود مصر في تعزيز حوكمة العلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين.

وأكدت أهمية ربط موضوعات برنامج العمل المشترك بين الوزارة والمنظمة بجهود الوزارة في توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، وتوزيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عليها بشكل متكافئ بحيث تأخذ في الاعتبار المزايا النسبية لكل محافظة، فضلًا عن تدشين مؤشر للتنافسية للمحافظات.

كما استعرضت وزيرة التخطيط خلال اللقاء الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في تحسين ظروف العمل والتنافسية، وتعزيز الحوار المجتمعي مع النقابات والاتحادات المصرية.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد أجرت مناقشات مع منظمة العمل الدولية العام الماضي لتدشين برنامج عمل مشترك بين الجانين خلال الفترة من يناير 2020 إلى يناير 2022، وفي أعقاب انتشار فيروس كورونا أجرت منظمة العمل الدولية اجتماعات مع ممثلي الوزارة لتحديث برنامج العمل المشترك المقترح ليأخذ في اعتباره التداعيات الخاصة بالأزمة.
اجتماع
السفير ياسر حسن
اجتماع
السفير ياسر حسن

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