أدلى محمود جهادار محافظ مدينة أديمان التركية بيانًا، أعلن فيه مقتل جندي تركي في عملية «مخلب النمر» التي أطلقتها أنقرة، نتيجة الاشتباك مع عناصر من حزب العمال الكردستاني بشمال العراق، وزار محافظ المدينة عائلة الجندي المقتول وقدم تعازيه.ووفقًا للبيان الذي أدلاه المحافظ، تعرض الملازم يونس جول للقتل نتيجة الاشتباك مع عناصر من حزب العمال الكردستاني في عملية مخلب النمر التي بدأها الجيش التركي في إقليم كردستان شمال العراق.يذكر أن الغارات الجوية التركية تسببت يوم أمس الخميس، في مقتل شخص وجرح 6 آخرين، في إقليم كردستان شمالي العراق، حيث أطلقت أنقرة قبل نحو أسبوع عمليات جوية وميدانية تستهدف متمردين أكرادا.من جهة، قال كامران عبد الله مدير ناحية كابيلون الواقعة ضمن محافظة السليمانية، "غارة جوية استهدفت شاحنة في منطقة كونه ماسي، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 6» كانوا على مسافة قريبة.وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أن عملية «مخلب النمر»تستهدف العناصر الإرهابية من حزب العمال الكردستاني، ولن تؤذي المدنيين.